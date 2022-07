Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl von Kupferdachrinnen Zwischen Samstag, 09. Juli 2022, und Freitag, 15. Juli 2022, kam es im Brahmweg zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von dem Gebäude mehrere Kupferdachrinnen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-967790) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 10. Juli 2022, kam es zwischen 09:30 und 12:30 Uhr in der Mühlenstraße zum Diebstahl eines Pedelc. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Fahrrad der Marke KTM. Es handelte sich um ein blaues Rad des Modells Macina Team LFC, das im hinteren Bereich über einen Fahrradkorb verfügte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Bühren - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, 15. Juli 2022, kam es gegen 12:15 Uhr auf der B69 im Bereich der Auf- und Abfahrt zur A1 zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Drage beabsichtigte von der B69 nach links auf die A1 abzubiegen. Hierbei übersah er einen 75-jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg, der ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 75-Jährige leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 12000 Euro geschätzt. Die B69 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Freitag, 15. Juli 2022, kam es gegen 15:45 Uhr auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Hagen am Teutoburger Wald bremste verkehrsbedingt an einer Ampel in Höhe der Warthestraße ab. Dies erkannte ein nachfolgender 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 17000 Euro. Bei dem Garreler wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein Atemalkoholwert von 0,6 Promille festgestellt, sodass zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 15. Juli 2022, kam es zwischen 16:00 und 17:00 Uhr in der Osterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW UP, der auf dem Parkplatz eines Grundstückes stand. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer Am Freitag, 15. Juli 2022, kam es gegen 18:57 Uhr an der Kreuzung der Cloppenburger und Beverner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20.jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte an der Kreuzung von in Richtung Hemmelte zu fahren. Hierbei übersah er einen 72-jährigen Fahrradfahrer, der bei grünem Lichtzeichen die Kreuzung überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, 15. Juli 2022, kam es gegen 23:10 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta wollte von einem Parkplatz auf die Emsteker Straße auffahren. Hierbei übersah er einen 18-jährigen Pkw-Fahrer aus Emstek, der bereits auf der Emsteker Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 27-jährige Beifahrer des Vechtaers leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

