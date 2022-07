POL-CLP: Friesoythe: Eigentümer/in eines Fahrrades gesucht

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruchsdiebstahl in Container Von Mittwoch, 13. Juli 2022, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 14. Juli 2022, 06.45 Uhr verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Container eines Corona-Testcenters, welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Falkenrotter Straße steht. Entwendet wurden zwei Laptops. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter ...

