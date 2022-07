Cloppenburg/Vechta (ots) - Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5270977 Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Montag, 11. Juli 2022, 14.00 Uhr, fuhren eine 18-jährige Autofahrerin aus Bösel und ein ein 18-jähriger Kraftradfahrer aus Bösel in dieser Reihenfolge auf der Böseler Straße in Richtung Friesoythe. Die Autofahrerin musste verkehrsbedingt bremsen, woraufhin der ...

