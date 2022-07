Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrekturmeldung zu einer Pressemitteilung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5270977

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 11. Juli 2022, 14.00 Uhr, fuhren eine 18-jährige Autofahrerin aus Bösel und ein ein 18-jähriger Kraftradfahrer aus Bösel in dieser Reihenfolge auf der Böseler Straße in Richtung Friesoythe. Die Autofahrerin musste verkehrsbedingt bremsen, woraufhin der Kraftradfahrer hinten auffuhr. Der Kraftradfahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Kraftradfahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Wir entschuldigten uns für die fehlerhafte Erstmeldung.

