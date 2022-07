Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 11. Juli 2022, gegen 14.00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus Bösel mit seinem Kraftrad die Böseler Straße in Richtung Friesoythe. Ein 18-Jähriger, ebenfalls aus Bösel, befand sich mit seinem PKW dahinter. Als der Kradfahrer verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der PKW-Fahrer auf. Der Kradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer des PKW unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Bösel - Pedelecdiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 2. Juli 2022, 23.00 Uhr, und Sonntag, 3. Juli 2022, 2.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Pedelec der Marke Derby Cycle, welches in der Eichenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

