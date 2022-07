Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - sieben Brände

Am Samstag, 9. Juli 2022, zwischen 1.00 Uhr und 3.00 Uhr, kam es in Löningen zu insgesamt sieben Bränden, welche sich alle in unmittelbarer örtlicher Nähe zueinander befanden: In der Mühlenstraße brannten zwei Mülltonnen bzw. -container. Dabei sprang das Feuer auch auf einen Holzschuppen und bei einer weiteren Örtlichkeit auf ein Carport über. Beide gerieten in Vollbrand. Durch den Vollbrand des Carports zersprangen Fenster im Erd- und Obergeschoss eines angrenzenden Mehrparteienwohnhauses sowie eines der Brandörtlichkeit gegenüberliegenden Restaurants.

Alle betroffenen Bewohner konnten die Bereiche zumeist unverletzt verlassen. Eine Person erlitt aufgrund von Rauchgasinhalation eine Kohlenmonoxidvergiftung.

In der Bremer Straße brannte im Weiteren ein Müllcontainer und in der Lagestraße eine Mülltonne.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Löningen und Lastrup löschten die Brände. Insgesamt waren ca. 70 Einsatzkräfte und 15 Löschfahrzeuge im Einsatz.

Die Gesamtschadenhöhe wird derzeit auf ca. 60000 Euro geschätzt.

Die Polizei prüft derzeit die Brandursachen sowie mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Vorfällen. Sie ermittelt mit Hochdruck und geht sämtlichen Hinweisen nach. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit den Polizeidienststellen in Löningen und Cloppenburg in Verbindung zu setzen. Tel.: (05432) 803840 bzw. (04471) 18600.

