Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe-Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, dem 10.Juli 2022, gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Straße Grüner Hof. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, dem 10.Juli 2022, gegen 08.40 Uhr, befuhr eine 35-jährige Saterländerin mit ihrem Kleinkraftrad die Raiffeisenstraße in Richtung Molkereistraße. Beim Durchfahren des dortigen Kreisverkehrs kam sie mit dem Kleinkraftrad ins Rutschen und stürzte. Die Saterländerin erlitt leichte Verletzungen. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, dem 10.Juli 2022, gegen 13.35 Uhr befuhr ein 79-Jähriger aus Barßel mit seinem PKW die Lange Straße in Richtung Barßelermoor. Hierbei touchierte er den linken Außenspiegel eines in einer dortigen Parklücke geparkten PKW VW Passat eines 59-Jährigen aus Friesoythe und beschädigte diesen. Der 79-jährige setzte seine Fahrt fort. Da der Unfall von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet worden war, konnte er kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Sein Fahrzeug wies deutliche Beschädigungen entlang der gesamten Beifahrerseite auf. Gegen den Barßeler wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10300 Euro.

Barßel - Versammlung aus Protest gegen die aktuelle Corona-Politik

Am Sonntag, 10. Juli 2022, fand zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr eine Versammlung gegen die aktuell geltende Corona-Politik statt. An dieser Versammlung nahmen 13 Personen teil, welche sich ausgehend vom Parkplatz Barßeler Moor fußläufig durch den Ort und wieder zurück zum Ausgangspunkt begaben. Die Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

