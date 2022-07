Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Zeitungsfachs

Zwischen Donnerstag, 07. Juli 2022, 20.00 Uhr, und Sonntag, 10. Juli 2022, 01.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Thomas-Mann-Ring das Zeitungsfach vom Briefkasten eines 46-Jährigen Cloppenburgers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Wohnwagen

Zwischen Samstag, 09. Juli 2022, 10.30 Uhr, und Sonntag, 10. Juli 2022, 08.55 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Ostring den weißen HOBBY Wohnwagen eines 39-Jährigen mit einem bislang unbekannten Gegenstand und verursachte so jeweils ein Loch an Fahrer- und Beifahrerseite sowie einen Kratzer am Griff einer Klappe im vorderen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter (04471) 18600 entgegen.

Garrel - Diebstahl

Zwischen Samstag, 09. Juli 2022, 23.00 Uhr, und Sonntag, 10. Juli 2022, 00.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter während des Handball Turniers Am Sportplatz in Garrel die braun rosafarbene GUESS Geldbörse samt Inhalt aus einer 18-Jährigen aus Wistedt sowie die Zulassungsbescheinigung Teil I vom PKW eines 46-Jährigen, ebenfalls aus Wistedt. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Löningen - Diebstahl einer Motorhacke

Zwischen Samstag, 25. Juni 2022, 00.0 0Uhr, und Samstag, 09. Juli 2022, 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Schwedenweg eine gelbe TEXASLILLI Motorhacke 365TG eines 54-Jährigen aus dessen Kellerraum eines Mehrparteienhauses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an Tür

Am Sonntag, 10. Juli 2022, gegen 02.40 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Mühlenstraße die Scheibe der Eingangstür zur Wohnung einer 84-jährigen Löningerin. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 16. Juli 2022, wurde gegen 16.50 Uhr in der Fehnstraße eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Lindern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek OT Bühren - Brand eines Holzgeräteschuppens

Am Sonntag, 10. Juli 2022, gegen 04.00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache der ca. 60 qm große Holzgeräteschuppen des Fußballvereins BV Bühren auf dem Sportplatzgelände in der Penkhusener Straße in Brand und wurde hierdurch vollständig zerstört. Er diente zur Lagerung von Trikots, Bällen und sonstigem Trainingszubehör. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 20000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek war mit 20 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

