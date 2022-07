Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 09.07.2022 bis 10.07.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall / Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 09.07.2022, gegen 18:55 Uhr befuhr ein 33-jähriger Barßeler mit seinem Pedelec die Erlenstraße in Fahrtrichtung Barßel. Ein 18-jähriger Barßeler fuhr mit seinem Fahrrad in einer Gruppe von ca. 25 Personen in entgegengesetzter Richtung. Der Pedelec-Fahrer nutzte die gesamte Fahrbahnbreite in starken Schlangenlinien, so dass mehrere Personen aus der entgegenkommenden Gruppe ausweichen mussten. Der 18-jährige erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Pedelec-Fahrer. Beide Beteiligten kamen zu Fall. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pedelec-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand leichter Sachschaden.

Friesoythe - Umweltdelikt - In der Zeit von Dienstag, 05.07.2022, 17:00 Uhr bis Samstag, 09.07.2022, 10:30 Uhr wurden durch unbekannte Täter in einem Waldstück an der Sedelsberger Straße in Friesoythe mehrere Liter Altöl auf einer Sitzbank und der Zuwegung auf dem Boden ausgeschüttet und verteilt. Das Öl sickerte hierbei in den Boden, so dass dieser stark verunreinigt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Rufnummer 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell