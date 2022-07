Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei Vechta für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne, Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 09:05 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz in der Küstermeyerstraße (sog. Parkpalette) in Lohne ein Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen geparkten Pkw, Mercedes Benz, A-Klasse in silber und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten. sich mit der Polizei in Lohne (Tel.: 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 08.07.2022, gegen 17:45 Uhr, konnte ein 31-jähriger Dinklager mit dem Pkw auf der Burgstraße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss steht. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Einbruchdiebstahl aus Wohnhaus

In der Zeit vom 01.07.-04.07.2022 ist es in der Alhorner Str. in Visbek in einem Einfamilienhaus zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Es wurden diverse, hochwertige Schmuckstücke im Gesamtwert von ca. 7.000EUR entwendet. Vermutlich ist es tagsüber zu dem Einbruchdiebstahl gekommen. Mögliche Zeugen werden gebeten. sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall mit lebensgefährlicher verletzter Person

Am 09.07.2022 kam es in Lohne in der Josefstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Ein 82jähriger Lohner verlor beim Rangieren in einer Parkbucht die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei fuhr er rückwärts gegen einen weiteren geparkten PKW und schob diesen Richtung einer Hauswand. Ein 61 jähriger Lohner, der zwischen dem PKW und der Hauswand stand wurde erfasst und zwischen PKW und Hauswand eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall wurden noch mehrere Fahrräder beschädigt.

