Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Fahrraddiebstahl

Am 5. Juli 2022, zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein blaues Damenrad mit 4er Nabenschaltung, welches am Bahnhof im Heiderosenweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Zwischen Mittwoch, 6. Juli 2022, 13.00 Uhr und Donnerstag, 7. Juli 2022, 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein grünes Kinderrad, welches im Treppenhaus eines Hauses in der Keetstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 3. Juli 2022, 19.00 Uhr, und Montag, 4. Juli 2022, 7.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke CUBE, Touring Hybrid EXC 625, welches beim Schützenplatz in Ossenbeck stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Kfz

Von Mittwoch, 06.07.2022, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 07. Juli 2022, 07.45 Uhr zerstachen unbekannte Personen in der Kreuzdornstraße, den Reifen eines VW Golf. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrad abgestellt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit zwischen Sonntag, 3. Juli 2022, 23.00 Uhr und Donnerstag, 7. Juli 2022, 19.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Jaguar XF an mehrere Stellen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Mit gestohlenem E-Scooter und unter Einfluss von Drogen unterwegs

Am Donnerstag, 7. Juli 2022, um 23.12 Uhr, geriet ein 23-jährger Mann aus Lohne auf der Vechtaer Straße in eine Kontrolle der Polizei. Sie hatten den Verdacht, dass der Mann den E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen gefahren hatte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Zudem fanden sie bei ihm einen Grinder mit Marihuana. Obendrein mussten sie auch noch feststellen, dass der E-Scooter gestohlen war.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 07. Juli 2022, 05.15 Uhr fuhr ein 30-jähriger Radfahrer aus Bakum von seinem Grundstück in der Straße "Zur Rampe" in Bakum und übersah dabei einen 62-jährigen Radfahrer, ebenfalls aus Bakum. Beide Betroffenen stürzten zu Boden, wobei sich der 62-jährige Bakumer leicht verletzt wurde.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Von Mittwoch, 06. Juli 2022, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 07. Juli 2022, 11.15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausfahren auf einem Parkplatz im Klingenhagen, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke "Audi, A4 Avant", rechtsseitig an der Front. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 07. Juli 2022, von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Falkenweg mutmaßlich durch das Öffnen einer Tür, einen ordnungsgemäß geparkten "Opel, Corsa" an der hinteren, linken Tür. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Vechta - Solidaritätsbekundung zu den Protesten der Landwirte in den Niederlanden

Im Rahmen einer Solidaritätsbekundung zu den Protesten der Landwirte in den Niederlanden konnten im Landkreis Vechta an mehreren Örtlichkeiten - diverser Autobahnbrücken (Nebenstraßen) sowie auf unmittelbar zur Autobahn angrenzenden Feldern - insgesamt 64 landwirtschaftliche Fahrzeuge und Pkw festgestellt werden. Es konnte keine Verkehrsbehinderungen durch die Fahrzeuge festgestellt werden.

Holdorf -Einbruchdiebstahl in eine Bäckereifiliale

In der Nacht von Donnerstag, 7. Juli 2022, 20.30 Uhr, bis Freitag, 8. Juli 2022, 4.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in der Dammer Straße in eine Bäckereifiliale ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Diebesgut wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Landkreis Vechta - Solidaritätsbekundung zu den Protesten der Landwirte in den Niederlanden

Im Rahmen einer Solidaritätsbekundung zu den Protesten der Landwirte in den Niederlanden konnten im Landkreis Vechta zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr an mehreren Örtlichkeiten - diverse Autobahnbrücken (Nebenstraßen) sowie auf unmittelbar zur Autobahn angrenzenden Feldern - insgesamt 64 landwirtschaftliche Fahrzeuge und Pkw festgestellt werden. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen oder Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell