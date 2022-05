LPI-J: Vereinshaus angegriffen

Jena (ots) - Mehrere Gärten gerieten in der Nacht zu Sonntag in den Focus von Langfingern. In der Kleingartenanlage Am Erlkönig in Jena hebelten der oder die Täter mit einem unbekannten Tatmittel Türen, Ketten und Fenster von mehreren Parzellen auf. Anschließend entwendeten die Unbekannte diverse alkoholische Getränke, welche teilweise vor Ort entleert und die Flaschen im Anschluss zerschmissen wurden. Insgesamt ...

