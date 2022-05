Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgebrochen, entwendet und zerstört

Jena (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Erich-Kuithan-Straße in Jena kam es am Sonntagabend. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Fernsehgerät entwendet. Ein Zeuge konnte zwei männliche Personen dabei beobachten, wie diese, gegen 22.45 Uhr, aus dem Haus kamen und einen Bildschirm bei sich hatten. Anschließend zerstörten die Unbekannten den Fernseher auf dem Gehweg und entfernten sich in Richtung Zitzmannstraße. Auf dem Fußweg konnten die Überbleibsel des Beutegutes festgestellt werden. Auch waren deutliche Aufbruchspuren an der Wohnungstür des Appartements zu erkennen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

