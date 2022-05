LPI-J: Spiegel abgetreten

Weimar (ots) - In der Zeit vom 07.05.2022, 17:15 Uhr parkte ein Patient der Median-Klinik in Bad Berka sein Fahrzeug vor dem Klinikgelände. Als er am 08.05.2022 gegen 11:30 Uhr nach seinem Pkw sehen wollte, stellte er Beschädigungen an der linken Seitenwand und am Rücklicht fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

