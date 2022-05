Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher im ehemaligen Kaskade Kaufhaus

Apolda (ots)

Am 09.05.2022, gegen 00:50 Uhr drangen unbekannte Täter in das leerstehende Gebäude des ehemaligen Kaufhauses "Kaskade" am Alexander-Puschkin-Platz in Apolda ein. Höchstwahrscheinlich gelangten sie vom Nachbarhaus aus über das Dach in das Gebäude. Dort waren mehrere Ziegel entfernt und beiseitegelegt wurden. Trotz aufmerksamer Nachbarn, welche sofort die Polizei verständigten, konnten die Täter unerkannt über das Dach fliehen. Die Diebe entfernten mehrere Kupferrohre aus dem ehemaligen Heizungssystem. Am Tatort hinterließen sie eine Werkzeugtasche. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

