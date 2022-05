Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Opel Astra parkte sein Fahrzeug in der Zeit vom 07.05.2022, 04:45 Uhr bis 12:50 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz eines REWE-Marktes in Bad Berka. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken die linke Fahrzeugseite des Opels und entfernte sich im Anschluß unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Da der Parkplatz videoüberwacht ist, wurden vom Betreiber die Aufzeichnungen angefordert.

