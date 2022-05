Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw brennt aus

Eisenberg (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Etzdorf. Hier geriet ein Pkw Mercedes eines 55 Jährigen vermutlich auf Grund eines technischen Defektes in Brand und stand nach kurzer Zeit voll in Flammen. Der Fahrzeugnutzer erkannte glücklicherweise die Gefahr rechtzeitig und konnte sein Auto noch abstellen und verlassen. Durch die freiwillge Feuerwehr wurde das Fahrzeug abgelöscht. Durch die Hitzeentwicklung wurden die Fahrbahn und eine nahe befindliche Bushaltestselle leicht beschädigt. Zudem waren auf Grund auslaufender Betriebsstoffe Verantwortliche der Wasserversorgung mit vor Ort. Glücklicherweise wurde keine Personen verletzt.

