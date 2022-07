Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von zwei Pedelecs

Zwischen Dienstag, 05. Juli 2022, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 06. Juli 2022, 05.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Stockholmer Straße, in den Schuppen eines Carports. Hier entwendeten sie zwei Pedelec-Fahrräder des Herstellers GAZELLE, Modell "Arroyo C7+ Elite". Beide Fahrräder sind blau, haben jeweils eine Reifengröße von 28 Zoll, eine Rahmengröße von 57 cm und verfügen über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Sattel und Griffe sind schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Kopfhörern

Am Sonntag, 03. Juli 2022, entwendeten bislang unbekannte Täter die Apple Airpods eines 23-Jährigen aus Dinklage aus dessen Sporttasche. Diese war zum Tatzeitpunkt im Vorraum der Bankfiliale der VR Bank Vechta in der Falkenrotter Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Bargeld

Zwischen Dienstag, 28. Juni 2022, 14.00 Uhr, und Montag, 04. Juli 2022, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Füchteler Straße aus dem Zimmer einer 23-jährigen Frau einen vierstelligen Bargeldbetrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Zwischen Donnerstag, 30. Juni 2022, 16.30 Uhr, und 01. Juli 2022, 21.30 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter im Lattweg, in der Meinard-Fortmann-Straße und im Kirchweg, gewaltsam insgesamt drei Pkws. Anschließend wurden die Autoradios samt Navigationssysteme ausgebaut und entwendet. Aus einem der Pkw wurde zudem ein Lasermessgerät entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 0441-943-0 entgegen

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, kam es gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße B69 (Oldenburger Straße) zu einem Verkehrsunfall: Eine 58-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta und ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Lüchow befuhren in genannter Reihenfolge die Oldenburger Straße aus Vechta kommend in Fahrtrichtung Schneiderkrug. An der Ampelanlage in Langförden mussten beide Pkw verkehrsbedingt halten. In dieser Situation kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Beteiligte machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel.: (04441) 9430 mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, kam es um 19.25 Uhr auf der Osloer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 48-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta missachtete in der Osloer Straße, beim Herausfahren aus dem Drive in des dortigen Schnellrestaurants das dortige STOP-Schild und stieß gegen einen von links kommenden 49-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Lohne - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Zwischen Dienstag, 05. Juli 2022, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 06. Juli 2022, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße beide amtlichen Kennzeichen von einem grünen MAZDA, Modell "Mazda 2", eines 29-Jährigen aus Osnabrück. Der PKW des Osnabrückers war im Tatzeitraum auf dem Bahnhofsgelände abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, kam es gegen 21.40 Uhr auf der Vechtaer Straße, dortiger Kreuzungsbereich zur Jägerstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 64-jährigen PKW-Fahrerin und einem 24-jährigen PKW-Fahrer, beide aus Lohne. Durch den Zusammenstoß wurde die 64-Jährige leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des 24-Jährigen, eine 23-Jährige aus Hamburg, begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Die Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Von daher werden Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, gebeten, sich unter Tel.: (04442) 808460 mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, kam es gegen 22.35 Uhr auf der Dinklager Landstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 20-Jährige aus Vechta befuhr mit ihrem Pkw die Dinklager Landstraße aus Richtung Dinklage kommend in Fahrtrichtung Vechta. Ausgangs einer Linkskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr PKW überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, touchierte einen Baum und kam anschließend auf dem Dach liegend zum Stehen. Die 20-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 12000 Euro.

Damme - Brand

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, um 09.30 Uhr, wurde der Brand eines Waldstückes am Wellenweg gemeldet. Eine ca. 25 qm große Fläche war auf unbekannte Art und Weise in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Damme und Borringhausen waren mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkameraden vor Ort und löschten den Brand. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon: 0 54 91 / 99 93 60.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 45-Jähriger aus Holdorf befuhr am Mittwoch, 06. Juli 2022, gegen 23.50 Uhr, die Dinklage Straße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 05. Juli 2022, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 06. Juli 2022, 10.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Erlte zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise den im Tatzeitraum dort abgestellten grauen SKODA Superb Kombi eines 59-Jährigen aus Ottenstein im Bereich der Fahrertür. Der Schadensverursacher setze seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter Tel.: (04445) 950470 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, um 12.20 Uhr, beabsichtigte eine 55-Jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden von einer Hofeinfahrt auf die Straße Hörsten aufzubiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Osnabrück. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Damme - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, um 13.45 Uhr, befuhr eine 21-jährige PKW-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden die Straße Hinnenkamp in Fahrtrichtung Vörden. Vor ihrem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Fahrzeuge. Der Fahrer des vordersten Fahrzeugs, ein 32-Jähriger aus Lohne, beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 60 nach links in Fahrtrichtung Greven abzubiegen. Dieser Abbiegevorgang wurde von der 21-Jährigen übersehen, sodass sie auf das vor ihr befindliche Fahrzeug eines 42-Jährigen aus Mettingen auffuhr. Durch die Wucht dieses Aufpralls wurde der PKW des Mettingers auf das Fahrzeug des 32-Jährigen aus Lohne geschoben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Die Unfallverursacherin, sowie der 42-Jährige und sein 34-jähriger Mitfahrer aus Lotte, wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 04. Juli 2022, 18.00 Uhr, und Dienstag, 05. Juli 2022, 10.00 Uhr, kam es in der Drosselgasse zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Ein- und/oder Ausparken den grauen MITSUBISHI Space Star einer 73-Jährigen aus Steinfeld. Der Schadensverursacher setze seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

