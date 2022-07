Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, kam es um 19.30 Uhr auf der Stalfördener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-Jähriger aus Garrel befuhr mit seinem Pkw den Ambührener Weg aus Richtung Varrelbusch kommend. Beim Überqueren der kreuzenden Stalfördener Straße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 27-jährigen PKW-Fahrerin aus Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt 17000 Euro.

Emstek OT Bühren - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, kam es um 17.00 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-Jähriger aus Halen fuhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße B72 an der Anschlusstelle Emstek-Ost ab und beabsichtigte, seine Fahrt auf der Emsteker Straße in Fahrtrichtung Emstek fortzusetzen. Gleichzeitig befuhr ein 36-Jähriger aus Emstek mit seinem Pkw die Emsteker Straße in Richtung Ecopark. Im Streckenverlauf bog der Halener nach links auf die Emsteker Straße auf, ohne den von links kommenden, bevorrechtigten Emsteker durchfahren zu lassen. Es kam zum Unfall. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf 12500 Euro.

Essen (Oldenburg) - Brand einer Quaderballenpresse

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, gegen 16.00 Uhr geriet auf einer Ackerfläche auf dem Höger Damm eine Quaderballenpresse aus bislang unbekannte Ursache während des laufenden Betriebes in Brand. Dem Führer des Traktors, einem 29-Jährigen aus Ermke, gelang es zwar noch, die Presse vom Zugfahrzeug abzukoppeln, erste eigene Löschversuche mit Handfeuerlöschern schlugen jedoch fehl. Durch den Brand wurden zudem ca. 40 qm Stroh auf dem Feld entzündet. Das Feuer wurde durch 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Essen gelöscht. An der Presse entstand ein hoher Sachschaden in Höhe von ca. 80000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

