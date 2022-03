Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Infostand der Polizei zum "Tag der Kriminalitätsopfer" am 22. März 2022.

Lippe (ots)

Am kommenden Dienstag (22. März 2022) findet bundesweit der "Tag der Kriminalitätsopfer" statt. Der Aktionstag wurde im Jahr 1991 durch den Verein WEISSER RING e.V. ins Leben gerufen. Er erinnert jedes Jahr an die Situation der von Kriminalität und Gewalt betroffenen Menschen, die auf Schutz, praktische Hilfe und Solidarität der Gesellschaft angewiesen sind.

Im Kreis Lippe setzen sich seit vielen Jahren Institutionen und Einrichtungen für die Belange von Kriminalitätsopfern ein. Am diesjährigen Aktionstag wird es hierzu nach 2-jähriger Corona-Pause wieder einen gemeinsamen Infostand vom polizeilichen Opferschutz, dem Weißen Ring sowie den Kooperationspartnern in der Detmolder Fußgängerzone, Lange Straße (in der Nähe des Marktplatzes bzw. der Touristeninfo) geben.

Am Dienstag, 22. März 2022, können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger in der Zeit von 10 bis 13 Uhr an der mobilen Beratungsstelle der Polizei über Hilfs- und Unterstützungsangebote des Weißen Rings und anderer Beratungseinrichtungen informieren.

