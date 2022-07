POL-CLP: Einzelmeldung

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Serie von Einbrüchen aufgeklärt: Drei Tatverdächtige in Werlte festgenommen

Nach langwierigen und intensiven Ermittlungen ist es Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta gelungen, am Montagmorgen, 4. Juli 2022, eine Bande von Einbrechern zu zerschlagen. Drei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und am darauffolgenden Tag auf Antrag der StA Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt. Die aus Werlte und Lindern stammenden Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

In einem Zeitraum von Ende Mai bis Juni sollen sie gemeinsam mit zwei weiteren Tatverdächtigen, alle fünf im Alter von 19 bis 21 Jahren, für über 20 Einbruchs- bzw. Diebstahlstaten u.a. in Tankstellen und eine versuchte Raubstraftat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5244518) in den Landkreisen Cloppenburg und Emsland verantwortlich sein.

Darunter fallen auch die nachfolgenden Sachverhalte aus Lindern:

Am Montagmorgen wurden auch Durchsuchungsbeschlüsse, welche im Vorfeld durch die StA Oldenburg beantragt und durch einen Richter erlassen wurden, umsetzt. Hierbei wurde Beweismaterial beschlagnahmt. Dieses muss nun gesichtet und ausgewertet werden. Nach einer ersten Sichtung der Beweismittel konnten die Polizeibeamten Hinweise darauf finden, dass die Tatverdächtigen in der Nacht zu Montag fünf weitere Einbrüche begangen haben. Außerdem wird geprüft, ob sie auch für einen Brand eines Unimogs in Werlte am frühen Montagmorgen verantwortlich sein könnten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5263943). Die Ermittlungen zum Gesamtkomplex dauern an. Unterstützt wurde die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta von der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg.

