POL-RE: Castrop-Rauxel: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (01.35 Uhr) kam es an der Dimker Allee zu einer Körperverletzung, bei der ein 83-jähriger Dorstener, nach bisherigen Erkenntnissen, schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die mutmaßlichen Täter traf die Polizei in Tatortnähe an. Sie erwartet nun ein ...

