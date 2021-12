Polizei Mettmann

POL-ME: Automatenaufbrecher dank aufmerksamem Zeugen gestellt - Velbert - 2112048

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Freitag (10. Dezember 2021) drei Automatenaufbrecher an der Parcelsusstraße in Velbert auf frischer Tat stellen und vorläufig festnehmen konnte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 01:00 Uhr informierte ein aufmerksamer Anwohner der Paracelsusstraße in Velbert die Polizei. Er gab an, von seinem Fenster aus zwei Personen beobachten zu können, die augenscheinlich gewaltsam einen Zigarettenautomaten öffnen würden.

Noch vor Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzungen flohen die Automatenaufbrecher unerkannt in Richtung Robert-Koch-Straße.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten zwei der mutmaßlichen Tatverdächtigen auf einem nahegelegenen Spielplatz angetroffen werden. Die 25 und 26 Jahre alten Essener führten eine größere Menge Münzgeld sowie mehrere ungeöffnete Zigarettenschachteln mit sich, welche als Tatbeute sichergestellt wurden.

Eine weitere verdächtige Person konnte auf der Paracelsusstraße gestellt werden. Der 21-jährige Mann aus Mönchengladbach konnte im Rahmen erster Ermittlungen als möglicher Mittäter identifiziert werden. Er wurde, wie die 25 und 26 Jahre alten Essener, vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Velbert gebracht.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Eine Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft, ob die kriminalpolizeilich einschlägig in Erscheinung getretenen Männer einem Haftrichter vorgeführt werden, steht derzeit noch aus.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

