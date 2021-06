Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Wem gehört dieses Fahrrad?

Celle (ots)

Die Polizei in Hermannsburg hat Mitte Mai in Beckedorf ein Damenfahrrad sichergestellt, das vermutlich zuvor gestohlen wurde. Bislang hat die Eigentümerin noch keine Anzeige erstattet. Es handelt sich um ein weinrotes 28" Damenfahrrad der Marke Ragazzi Liner City Bike. Hinweise bitte an die Polizei Hermannsburg unter 05052/913310.

