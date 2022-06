Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Dorstener von Jugendlichen gestoßen und verletzt

Recklinghausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (01.35 Uhr) kam es an der Dimker Allee zu einer Körperverletzung, bei der ein 83-jähriger Dorstener, nach bisherigen Erkenntnissen, schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die mutmaßlichen Täter traf die Polizei in Tatortnähe an. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Der Dorstener ist Zeitungsausträger und war, zusammen mit seiner Frau, gerade dabei sein Fahrrad zu beladen, als er mit den Jugendlichen in Streit geriet. Im Zuge dessen stieß ihn einer der beiden weg, sodass er zu Boden fiel und sich verletzt. Daraufhin entfernten sich die Jugendlichen zunächst, konnten aber im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen von den Beamten angetroffen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt sich um einen 19-jährigen Dorstener und einen 17-Jährigen aus Stadtlohn. Nachdem die Polizisten die Personalien festgestellt und die Erziehungsberechtigten des 17-Jährigen verständigt hatten, wurden beide entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell