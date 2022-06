POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Körperverletzung Anfang Juni dringend gesucht

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Dienstag, um 17.25 Uhr, erlitt ein 12-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Eine 67-jährige Autofahrerin aus Dorsten fuhr auf der Hervester Straße in Richtung Süden und bog dann, nach rechts, auf die Köhler Straße ab. Vorher blieb sie ...

mehr