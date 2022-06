Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgänger von Auto erfasst

Recklinghausen (ots)

Ein 22-jähriger Fußgänger wurde am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Bockholter Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Ein 64-jähriger Autofahrer aus Bergkamen fuhr auf der Bockholter Straße in Richtung B225. Zeitgleich hielt ein Linienbus an der Haltestelle "Auf dem Siepen" in der Gegenrichtung. Ein 22-jähriger Halteraner trat hinter dem Bus hervor und stieß mit dem Auto des 64-Jährigen zusammen. Er wurde erfasst und verletzt. Anschließend wurde der junge Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen (Schock).Auch er wurde von Rettungskräften zunächst in ein Krankenhaus transportiert.

