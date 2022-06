Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 12-Jähriger fährt in stehendes Auto

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag, um 17.25 Uhr, erlitt ein 12-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Eine 67-jährige Autofahrerin aus Dorsten fuhr auf der Hervester Straße in Richtung Süden und bog dann, nach rechts, auf die Köhler Straße ab. Vorher blieb sie jedoch stehen und ließ einen Fahrradfahrer passieren, der auf dem Geh- und Radweg der Hervester Straße in Richtung Norden fuhr. Danach folgt der 12-jährige Dorstener, der mit ihrem stehenden Wagen kollidierte. Der Junge stürzte und verletzte sich.

