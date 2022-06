Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Dienstagvormittag nutzten Unbekannte ein zum Lüften offenstehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung an der Karlstraße. Sie stiegen in das Schlafzimmer ein, während sich die Bewohner in anderen Räumen aufhielten. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Bargeld mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Recklinghausen

Mit Schmuck und Bargeld entkamen Einbrecher am Dienstag unerkannt aus einer Erdgeschosswohnung an der Heidestraße. Zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr hebelten sie die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnräume. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

