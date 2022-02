Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hand in Hand hebt Bundespolizei und Landespolizei "Fälscherwerkstatt" aus - Sie diente vermutlich zur Fälschung von Impfausweisen

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag am ehemaligen Grenzübergang Aachen-Köpfchen einen 26-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen, der in seinem Fahrzeug 5 gefälschte Impfausweise mitführte.

Es wurde über die Staatsanwaltschaft Aachen beim Amtsgericht Aachen ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Betreffenden eingeholt. Zuständigkeitshalber wurde die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen über den Vorfall informiert und unter deren Leitung und Polizeibeamten der Bundespolizei die Wohnung des Betreffenden durchsucht. Hierbei wurden neben 100 gefälschten Chargennummern (Aufkleber), Blankoimpfpässe, Stempel und weitere Utensilien, die zur Fälschung von Impfpässen geeignet sind, sowie eine Softairwaffe mit Munition und ein Schlagstock aufgefunden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Zurzeit führt die Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Aachen die weiteren Ermittlungen in diesem Fall durch. Der 26-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und wegen der Fälschung von Gesundheitszeugnissen rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell