BPOL NRW: Zeugen gesucht! - Bundespolizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Lok in Höhe von fast 20 000 Euro

Am Morgen des 14. Januar konnte ein Lokführer am Hauptbahnhof Castrop-Rauxel seinen Dienst nicht wie gewohnt beginnen. Seine Lok ist durch Unbekannte zu stark beschädigt worden. Wer kann Hinweise zu Tatverdächtige geben?

Gegen 4 Uhr wollte der Triebfahrzeugführer seinen Dienst beginnen. Vor Fahrtantritt soll er routinemäßig den Zustand des Fahrzeuges überprüft haben, als er mehrere Beschädigungen feststellte. Unbekannte haben die Frontscheinwerfer und Seitenscheiben der Lok beschädigt. Der Schaden konnte auf ca. 20 000 Euro beziffert werden.

Bundespolizisten sicherten spuren und fertigten Fotos von der Lok an. Es konnte ermittelt werden, dass sich die Tat zwischen 00:32 Uhr und 04:00 Uhr ereignet haben muss.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am frühen Morgen des 14 Januar, zwischen 00:32 Uhr und 04:00 Uhr Personen beobachten können, die sich nahe des Gleisbereiches an der abgestellten Lok aufgehalten haben. Die Lok befand sich zu dem Zeitpunkt in Höhe des Park & Ride-Parkplatzes des Hauptbahnhofes. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

