Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Faustschlag gegen Sicherheitsmitarbeiter

Kaiserslautern (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Er soll am Montagvormittag in einem öffentlichen Gebäude in der Innenstadt einem Sicherheitsmitarbeiter einen Faustschlag versetzt haben.

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte der Sicherheitsmitarbeiter den 19-Jährigen am Boden fixiert. Er berichtete, dass er den jungen Mann darauf hingewiesen habe, seinen Mund-Nasen-Schutz ordnungsgemäß zu tragen, daraufhin sei er von dem Mann angerempelt und mit der Faust gegen den Kopf geschlagen worden.

Der 19-Jährige machte keine Angaben zur Sache. Ihm wurde nach der Anzeigenaufnahme und Überprüfung der Personalien ein Platzverweis erteilt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell