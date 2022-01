Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bezahlen oder Absitzen?

Kaiserslautern (ots)

Eine Verkehrskontrolle ist in der Nacht zu Dienstag einer Frau aus dem Stadtgebiet zum Verhängnis geworden. Die 44-Jährige war kurz vor halb 3 in der Pariser Straße von der Polizei gestoppt worden. Bei der Überprüfung ihrer Personalien fiel auf, dass gegen sie ein aktueller Haftbefehl besteht - demnach hatte die Frau die Wahl: Eine noch offene "Rechnung" (aus Bußgeld, Gerichtskosten und Zustellungsgebühren) bezahlen oder einen Tag hinter Gittern absitzen. Sie entschied sich fürs Bezahlen und konnte so die Verhaftung verhindern. Anschließend durfte die 44-Jährige weiterfahren... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell