Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Verkehrskontrolle Messer gefunden

Kaiserslautern (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher hat sich am späten Montagabend eine Strafanzeige eingehandelt. Der Junge war gegen 22.15 Uhr in der Merkurstraße mit seinem Fahrrad in eine Polizeikontrolle geraten. Weil er für die Beamten kein Unbekannter war, wurden auch seine Sachen durchsucht; dabei kam ein Springmesser zum Vorschein. Dieses wurde sichergestellt und der Jugendliche wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz belehrt.

Eine Rücksprache mit dem Vater des 16-Jährigen ergab, dass der Filius die Nacht bei einem Freund im Stadtgebiet verbringt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

