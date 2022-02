Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 36-Jähriger beim Diebstahl von Kupferleitungen gestellt - Bundespolizei nimmt Mülheimer fest

Mülheim an der Ruhr - Essen (ots)

Gestern Abend (09. Februar) konnten Bahnmitarbeiter in Mülheim an der Ruhr einen Mann dabei beobachten, wie dieser mehrere Kabel an einer Zugstrecke entwendete. Bundespolizisten nahmen den Mann fest.

Gegen 22 Uhr, alarmierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei. Sie sollen einen Mann auf frischer Tat gestellt haben, als dieser Kupferleitungen nahe einer Bahnstrecke entwendet haben soll. Die beiden Zeugen (34, 59) hielten den Mülheimer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.

Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Noch am Tatort, nahe der Hauskampstraße in Mülheim an der Ruhr, gab der 36-Jährige die Tat zu.

Die Bundespolizei ermittelt nun, ob es durch den Ausfall der Leitungen zu Störungen kam und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell