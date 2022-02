Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erfolgreicher Aufgriff der Bundespolizei: Dreister Taschendieb späht Opfer aus und entwendet Bargeld aus der Handtasche

Bonn (ots)

Gestern (09. Februar) haben zivile Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) erneut eine Straftat aufgedeckt und dem ahnungslosen Opfer (71) das entwendete Bargeld in Höhe von 150 EUR zurückgegeben. Nett und freundlich hielt der Tatverdächtige seinem Opfer zunächst die Tür auf und griff zeitgleich unbemerkt zu. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Mittwochmittag gegen 12:00 Uhr befanden sich mehrere auf Taschendiebstahlsdelikte spezialisierte Ermittler der Bundespolizei am Bonner Hauptbahnhof. Nachdem ihnen ein 66-jähriger Mann durch sein augenscheinlich ausspähendes Verhalten aufgefallen war, folgten sie ihm aufmerksam für eine längere Zeit. Der Mann aus Bosnien und Herzegowina betrat immer wieder grundlos diverse Banken in der näheren Umgebung des Bahnhofs, schaute durch die Fenster und beobachtete gezielt Transaktionen an den Geldautomaten. Als dann eine 71-jährige Frau mit geöffneter Handtasche aus einer Sparkassenfiliale kam, fragten die Ermittler gezielt nach und die Frau bemerkte, dass ihr eben abgehobenes, lose in der Handtasche verstautes, Bargeld fehlte. Die Zivilbeamten kontrollierten daraufhin den Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Belgien und wurden fündig - in seiner Jackentasche befand sich das eben gestohlene Geld der Seniorin aus Bonn. Noch vor Ort nahmen die Bundespolizisten den Mann vorläufig fest und verbrachten ihn zur weiteren Bearbeitung zunächst zur Dienststelle am Bonner Hauptbahnhof. Nachdem die Identität mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei festgestellt worden war, übergaben die Beamten den Taschendieb zuständigkeitshalber an die Polizei in Bonn. Das Bargeld erhielt die glückliche Frau umgehend zurück.

