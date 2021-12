Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Loitz bei Burg Stargard

Neubrandenburg (ots)

Am 23.12.2021 gegen 02:50 Uhr wurde in der Einsatzleitstelle der Brand eines Einfamilienhauses in Loitz gemeldet. Der 54-jährige Bewohner des Hauses schlief zum Zeitpunkt des Brandausbruchs. Er konnte sich in Sicherheit bringen, da der Rauchmelder im Haus ausgelöst und ihn geweckt hatte. Die Feuerwehren Burg Stargard und Lindetal kamen mit insgesamt 49 Kameraden zum Einsatz. Sie konnten den Brand schnell löschen. Der Bewohner des Hauses blieb augenscheinlich unverletzt, wurde zur medizinischen Untersuchung jedoch ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht. Im Haus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

