Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte nach Verdacht Kohlenmonoxidaustritt in einer Wohnung in 18334 Dudendorf gerettet

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden am 22.12.2021 gegen 00:20 Uhr über zwei bewusstlose Personen in einer Wohnung informiert.Im Zusammenwirken mit der Rettungsleitstelle V-R wurde daraufhin ein Rettungseinsatz ausgelöst. Bei Betreten der Wohnung warnten mitgeführte Kohlenmonoxid-Melder vor möglichem Austritt von giftigem Kohlenmonoxidgas.Nach Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich die 21-jährige und der 25-jährige Mitarbeiter/in, beide rumänische Staatsbürger, schon außerhalb der Wohnung. Ein Mitarbeiter des Gutshofes hatte die bewusstlose Frau sowie den noch bei Bewusstsein befindlichen Mann des Gutes in der Wohnung vorgefunden, weil sie nicht an ihrem Arbeitsplatz waren. Der 56-jährige Mann trug die Frau zunächst in eine andere Wohnung, um erste Rettungsmaßnahmen einzuleiten; der Mann konnte selbstständig gehen. Die eingetroffenen Kameraden der Feuerwehr brachten beide Personen aus dem Gefahrenbereich. Die männliche Person sowie die immer noch bewusstlose, weibliche Person wurden zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verlegt. Der Gesundheitszustand ist derzeit nicht mehr lebensbedrohlich. Die weiteren drei Hausbewohner mussten zwischenzeitlich evakuiert werden, bis das Gebäude durch die Feuerwehr wieder freigegeben wurde. Weitere Personen wurden nicht verletzt.Ein Holzkohleofen konnte in der Wohnung der Geschädigten festgestellt werden. Die Spurenlage deutet daraufhin, dass die zwei Geschädigten durch eine Kohlenmonoxidvergiftung oder Rauchgasvergiftung bewusstlos wurden.Weiterhin ist zu ermitteln, wer den Holz-Kohleofen aufgebaut und betrieben hat. Ist der Ofen unsachgemäß durch die Bewohner betrieben worden oder gab es technische Mängel. Ein Sachverständiger wird am heutigen Tag die weiteren Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Stralsund unterstützen. Im Einsatz waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen sowie 21 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dettmannsdorf-Kölzow und Bad Sülze. Aus Barth wurde ein Spezialfahrzeug (CBRN-Erkunder)der Feuerwehr mit 4 Kameraden herangeführt, um Messungen in der Wohnung durchzuführen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell