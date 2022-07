Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Körperverletzung

Am Sonntag, 3. Juli 2022, gegen 18.00 Uhr, war ein 31-jähriger Mann nach dem Schützenfest zu Fuß auf der Straße Am Schießstand unterwegs. Dort tippte eine ihm unbekannte männliche Person auf die Schulter. Als er sich umdrehte, schlug ihm diese Person unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin stürzte der 31-Jährige zu Boden. Die Person soll schwarze Haare und keine Schützenuniform getragen haben. Der Mann wurde schwer verletzt und stationär im Krankenhaus behandelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 5. Juli 2022, zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Osterstraße die braune Geldbörse samt Inhalt einer 31-Jährigen aus Cloppenburg aus einer Fahrradtasche. Das Fahrrad stand zu diesem Zeitpunkt neben einer Fahrschule in der Osterstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

