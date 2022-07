Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters

Zwischen Mittwoch, 29. Juni 2022, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 30. Juni 2022, 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einer Garage in der Amselstraße den OKAI Rolektro BT-250 E-Scooter eines 22-Jährigen aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sprengung eines Zigarettenautomaten

Am Montag, 04. Juli 2022, gegen 07.30 Uhr, sprengten bislang unbekannte Personen in der Museumstraße einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten. Dieser detonierte völlig. Diebesgut wurde nicht erlangt. Der entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Juli 2022, kam es gegen 06.20 Uhr auf dem Vahrener Damm zu einem Verkehrsunfall: Ein 54-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers aus Haselünne und ein 49-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup befuhren mit ihren Fahrzeugen in genannter Reihenfolge die Bundesstraße B213 aus Richtung Lingen kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Lastruper die vor ihm fahrende Sattelzugmaschine des Haselünners und fuhr diesem hinten hinten auf. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw des Lastrupers, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Lindern - Einbruch in Holzschuppen

Am Montag, 04. Juli 2022, gegen 04.10 Uhr, öffneten bislang unbekannte Personen in der Lastruper Straße gewaltsam den auf dem rückwärtigen Gelände eines dortigen Verbrauchermarktes befindlichen Holzschuppen. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.: (05957) 967790 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 02. Juli 2022, 13.00 Uhr, und Sonntag, 03. Juli 2022, 14.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen in der Bremer Straße den schwarzen PKW BMW 3er-Reihe eines 35-Jährigen aus Löningen im Bereich der Heckklappe sowie links neben dem Kennzeichen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Montag, 04. Juli 2022, kam es gegen 08.50 Uhr auf der Bunner Landstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 35-Jährige aus Essen (Oldenburg) befuhr mit ihrem PKW die Bunner Landstraße in Fahrtrichtung des dortigen Kreisverkehrs. Im Streckenverlauf wollte sie nach links in den Wassermühlenweg einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Transporter eines 72-Jährigen aus Dinklage, der die Bunner Landstraße in Fahrtrichtung Bunnen befuhr. Die 35-Jährige, der 72-Jährige, sowie der Mitfahrer des Dinklagers, ein 12-jähriger Schüler aus Löningen, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 04. Juli 2022, zwischen 12.50 Uhr und 13.15 Uhr, kam es in der Bremer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes den PKW HYUNDAI I10 einer 58-Jährigen aus Lindern. Im Anschluss entfernte sich der Schadensverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 29. Juni 2022, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 30. Juni 2022, 07.00 Uhr, kam es in der Straße "Allee" zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem bislang unbekannten Fahrzeug auf dem Parkplatz eines dortigen Mehrfamilienhauses leicht gegen den Pkw Mercedes C-Klasse einer 23-Jährigen aus Lastrup. Im Anschluss entfernte sich der Schadensverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Garrel - Diebstahl eines Rollers

Zwischen Freitag, 01. Juli 2022, 20.00 Uhr, und Samstag, 02. Juli 2022, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen den orangefarbenen YAMAHA Roller Aerox eines 17-Jährigen aus Garrel. Dieser war zum Tatzeitpunkt an einer Bushaltestelle Nähe Einmündung Prozessionsweg abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 03. Juli 2022, zwischen 07.45 Uhr und 08.45 Uhr, kam es in der Kirchstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 52-jährige Frau aus Garrel parkte ihren Pkw in Höhe der Kirche am Fahrbahnrand der Kirchstraße in Richtung Auf'm Hauk. Als sie wenig später zurückkehrte, stellte sie einen frischen Lackschaden entlang der Fahrerseite ihres Pkw fest. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Der Schadensverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung

Am Montag, 4. Juli 2022, um 20.50 Uhr, fuhren ein 21-jähriger Sattelschlepper-Fahrer mit Auflieger und ein 57-jähriger Autofahrer auf der B213 in Richtung Lastrup. In Höhe Nieholte, versuchte der Sattelschlepper-Fahrer den Autofahrer zu überholen. Er brach jedoch den Überholvorgang ab und scherte wieder ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Nachdem die beiden Beteiligten auf ein Tankstellengelände abfuhren und hielten, kam es dort im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt und sein T-Shirt zerrissen.

Friesoythe - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Montag, 4. Juli 2022, um 22.00 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf der Straße Burkamp in Richtung Bahnhofstraße. Bei einer dortigen Kreuzung fuhr er dann gegen einen Eisenpfeiler, der den gegenüberliegenden Gehweg von der Straße abgrenzt. Eine Zeugin meldete den Unfall der Polizei und hatte zuvor gesehen, wie der Fahrer vor dem Unfall in Schlangenlinien fuhr. Der Mann steht im Verdacht unter Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

