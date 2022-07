Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Peheim - Dämmwolle geriet in Brand

Am Sonntag, 3. Juli 2022, um 6.40 Uhr, versuchte ein Anwohner ein Bienen- oder Wespennest, welches sich hinter einer Hausmauer befand, durch Abbrennen zu entfernen. Dabei geriet die hinter den Dachziegeln befindliche Dämmwolle in Brand. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Feuerwehren Peheim sowie Molbergen waren im Einsatz.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 3. Juli 2022, um 8.15 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Emstek auf der B72, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 3. Juli 2022, um 14.50 Uhr, fuhr ein 57-jährier Autofahrer aus Cloppenburg auf der Alten Löninger Straße und wollte im weiteren Verlauf in Richtung Jümmestraße abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg auf der Alten Löninger Straße aus der anderen Richtung und wollte ebenfalls in Richtung Jümmestraße abbiegen. Hierbei nahm der Autofahrer dem Fahrradfahrer die Vorfahrt und bremste dann so stark ab, dass der Fahrradfahrer auf das Auto auffuhr. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell