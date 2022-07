Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 03.007.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 01.07.2022 in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf der Oyther Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein bislang unbekannter Pkw-Führer bog auf die Straße Auf dem Horn ein und übersah dabei einen 30-jährigen Radfahrer aus Lutten. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte, jedoch unverletzt blieb. Am Fahrrad sowie am Pkw entstanden leichte Sachschäden. Der Pkw-Fahrer setzte nach kurzer Zeit seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten sich umgehend mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 03.07.2022, zwischen 02:10 Uhr und 03:18 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter einem 17-jährigen aus Steinfeld unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend versetzte er dem am Boden liegenden Opfer einen Kniestoß ins Gesicht. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss mit drei weiteren Personen in einem PKW vom Tatort. Das Opfer wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Steinfeld in Verbindung zu setzen.

Damme - Körperverletzung

Am Sonntag, 03.07.2022, gegen 02:30 Uhr, kam es im Bereich der Sanitäranlagen des Schützenfestes in Ossenbeck zu einer Körperverletzung. Nach vorausgegangenen verbalen Streitigkeiten schlug ein bisher unbekannter Täter einem 20-jährigen aus Dinklage mit der Faust gegen dessen Kopf. Das Opfer erlitt hierdurch Verletzungen im Bereich des Gesichtes. Im Anschluss entfernte sich der Täter von der Tatörtlichkeit. Die Mitglieder der Personengruppe wurden als ca. 20-25 Jahre alt beschrieben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Damme Verbindung zu setzen.

Damme - Sachbeschädigung an KFZ

In der Zeit von Samstag, 02.07.2022, 23.40 Uhr bis Sonntag, 03.07.2022, 00:15 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen im Nachtigallenweg auf einem Parkstreifen abgestellten PKW Mercedes Benz eines 61-jährigen aus Holdorf. Dabei wurde der Außenspiegel beschädigt und der PKW zerkratzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Unbekannte wurde durch eine Zeugin beobachtet, die vom Lärm geweckt wurde. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell