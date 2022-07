Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 01.07.-02.07.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf, Tageswohnungseinbruch

Am Freitag dem 01.07.22 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr kam es in der Industriestraße in Holdorf zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln einer Tür in das Objekt und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Zudem wurde ein Garagentor aufgehebelt. Neben Bargeld entwendeten die Täter elektronische Artikel. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Holdorf oder Damme in Verbindung zu setzen.

Vechta, Pkw-Aufbrüche

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Bereich Oythe und Telbrake zu insgesamt vier Pkw-Aufbrüchen. Die Pkw wurden jeweils durch sogenanntes Bestromen geöffnet. Anschließend wurden die Navigationsgeräte bzw. Infotainmentsysteme ausgebaut und entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag dem 01.07.22 um 07:45 Uhr kam es auf der Straße Dornbusch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 68-jähriger Mann aus Hüde befuhr die Straße Dornbusch in Richtung Lattweg. Beim Abbiegen übersieht dieser einen 10-jährigen Jungen aus Vechta mit seinem Fahrrad. Bei dem Zusammenstoß stürzt das Kind und wird dabei leicht verletzt.

Lohne, Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr ereignete sich an der Straße Zur Freilichtbühne in Lohne ein Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen auf einer Rasenfläche abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten. sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell