Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Ohne Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Nicht angebrachte Kennzeichen an einem Kleinkraftrad und ein gutes Auge der Polizeibeamten führten zu keinem guten Ende für einen 20-jährigen Frankenthaler. Dieser kam der Streife am Samstagnachmittag auf dem Röntgenplatz entgegen. Durch einen Blick in den Rückspiegel fiel den Beamten auf, dass an dem Kleinkraftrad kein Kennzeichen angebracht war. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle räumte der 20-Jährige ein, keinen Führerschein zu besitzen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell