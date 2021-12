Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw kollidieren seitlich

Uslar (ots)

Uslar, Wiesenstraße 15, Samstag, 16.50 Uhr

USLAR (St)

Eine 77 -Jährige Fahrzeugführerin aus Hardegsen will von einem örtlichen Tankstellengelände in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei unterschätzt sie den Abstand zum Pkw eines 38 - Jährigen aus Göttingen, der die Wiesenstraße in Richtung Alleestraße befährt. Es kommt zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw. Durch die Kollision entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell