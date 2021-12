Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gelddiebstahl aus Geldausgabeschacht eines Geldautomaten ( kal )

Einbeck (ots)

Am Samstag, dem 04.12.2021, 15:20 Uhr, hebt die 48-jährige Geschädigte 200 Euro aus dem Geldautomaten im Kaufland ab. Sie vergisst dann, das Geld aus dem Geldausgabeschacht zu nehmen und entfernt sich zunächst. Als sie ihr Versehen bemerkt, kehrt sie sofort zum Automaten zurück, stellt jedoch fest, dass jemand unberechtigt das Geld aus dem Schacht entnommen hat. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell