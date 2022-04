Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Winter kehrt zurück

Speyer und Umgebung (ots)

08.04.2022, 22:15 -09.04.2022, 11:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kehrte in Speyer und Umgebung der Winter zurück. Aufgrund des gegen Abend einsetzenden Schnellfalls mussten Landstraßen rund um Speyer gesperrt werden, da durch die Schneelast Äste brachen und Bäume umstürzten. Vor allem die Strecken von Speyer kommend in Richtung Iggelheim, Dudenhofen und Schifferstadt waren davon betroffen und mussten zeitweise gesperrt werden. Die Räumungsarbeiten durch die Feuerwehr dauern noch an. Personenschäden sind keine bekannt, ein Fahrzeug rutsche aufgrund der Witterungsverhältnisse in den Graben und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich.

Weiterhin kam es am Freitagabend zwischen 22:15 - und 23:45 Uhr zu einem ca. 90minütigen Stromausfall im Bereich Dudenhofen, Grund hierfür waren vermutlich auch umstürzende Bäume.

