Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Flaschenschlag in Linienbus

Otterstadt (ots)

Am 07.04.2022 gegen 22 Uhr befanden sich zwei Freundinnen im Alter von 15 und 17 Jahren in einem Linienbus, der gerade an der Haltestelle in der Lindenstraße anhielt. Scheinbar grundlos schlug die 15-Jährige ihrer Freundin eine gläserne Weinflasche auf den Kopf, woraufhin diese stark zu bluten begann. Danach flüchtete die 15-Jährige. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte bei der Geschädigten einen Atemalkoholwert von 0,85 Promille fest. Sie wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Polizeibeamte trafen die Tatverdächtige wenig später in einer Wohnung an und stellten bei ihr einen Atemalkoholwert von 1,74 Promille fest. Die ersten Ermittlungen ergaben Streitigkeiten als Tatmotiv, welche die Tatverdächtige emotional aufwühlten. Die Polizei überstellte sie ihren Erziehungsberechtigten. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

