POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Frankenthal (ots)

Am 06.04.2022 gegen 12:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wormser Straße in Frankenthal, bei welchem eine 81-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte die Seniorin die Wormser Straße im Bereich der Peter-Rosegger-Straße zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einer kreuzenden 26-jährigen Radfahrerin. In der Folge stürzte die Seniorin. Für welche der beiden Radfahrerinnen zum Unfallzeitpunkt die dortige Lichtzeichenanlage grün zeigte, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

