Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung durch Feuer

Betzdorf (ots)

Am 25.01.2022, gegen 00:30 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Brand in der Weltladenpassage im Bereich der Bahnhofstraße in Betzdorf gemeldet. In der Fußgängerunterführung hatte ein bisher unbekannter Täter einen Abfalleimer angezündet. Hierdurch wurde das Behältnis zerstört und die Wand rußschwarz beschädigt. Die Brandstelle konnte schnell abgelöscht werden. Hinweise zu dem Brandstifter an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell